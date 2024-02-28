Донецк, 28 февраля, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Украинские боевики попытались ликвидировать кассетными боеприпасами своих же сдающихся в плен сослуживцев, рассказал военнопленный, командир мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Андрей Шкарбан.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

В беседе с ТАСС он уточнил, что во время штурма российские морпехи зашли на позиции ВСУ.

«Я, как командир, приказал своим ребятам сдать оружие, чтобы сберечь жизни. Нас был взвод. Когда мы выходили, нас свои же накрыли кассетными боеприпасами. Чудом никто не погиб», — добавил пленный.

По его словам, он не жалеет о принятом решении сдаться, поскольку российские войска сохранили жизнь всем сложившим оружие бойцам ВСУ.

В российский плен взвод украинских военных 58-й мотопехотной бригады попал в середине февраля возле населённого пункта Работино Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, издание The New York Times со ссылкой на украинских военных уточнило, что при отступлении ВСУ из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1000 украинских военнослужащих. По информации источника, отступление ВСУ было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом некоторые американские чиновники заявили, что США не считают потерю Киевом контроля над Авдеевкой серьёзным стратегическим поражением.

В июне 2023 года взятый в плен украинский военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Алексей Кондратовец рассказал, как мобилизованным солдатам командование ВСУ угрожало расстрелом за отказ идти на боевые позиции под Горловкой. По его словам, на позициях, куда доставили новичков, были тяжелораненые бойцы ВСУ. Новобранцы оказались в плену через несколько часов после погрузки раненых в автомобиль. Поддержки артиллерии и связи не было, сказал пленный.