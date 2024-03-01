Москва, 1 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. Об этом 1 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В период с 24 февраля по 1 марта Вооружёнными Силами РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сказал Конашенков.

Он отметил, что поражённые объекты осуществляли производство разведывательно-ударных беспилотников.

Также были нанесены удары по арсеналам, базам горюче-смазочных материалов для военной техники. Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Представитель Минобороны подчеркнул, что все назначенные объекты были поражены.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля российская артиллерия поразила пункт расположения киевских сотрудников СБУ в Херсоне. После удара на месте было зафиксировано как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима и множество раненых, уточнял представитель пророссийского подполья в городе.

Также военное ведомство сообщало об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».

24 февраля Конашенков проинформировал об уничтожении полевого склада украинской армии в Херсонской области. Он добавил, что российские военные также уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.