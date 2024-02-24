Москва, 24 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили полевой склад украинской армии в Херсонской области. Об этом 24 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

GLOBAL LOOK PRESS

По словам военного, на херсонском направлении группировка войск «Днепр» совместно с артиллерией нанесла удары по позициям двух бригад украинский армии у Работино и Вербовое Запорожской области.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 35 бойцов, американскую артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

«Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Конашенков рассказал, что армия России за сутки ликвидировала склад боеприпасов украинских войск у Маяков в ДНР. По его словам, российские военные также улучшили положение по переднему краю на донецком направлении.

Ранее в этот же день Минобороны сообщило об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».