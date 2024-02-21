Москва, 21 февраля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Артиллеристы-десантники из группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили пункт управления беспилотников и склад с моторными лодками украинской армии на правом берегу Днепра. Об этом сообщило Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Точным огнём по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ, в котором хранилось восемь плавсредств противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

Во время выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведкой целям на правом берегу Днепра, который контролируют ВСУ, уточнило Минобороны.

Российские военные корректировали огонь с помощью дрона, который также фиксировал попадание в цель и её уничтожение, добавило ведомство.

Ранее экипажи танков Т-72Б3М группировки Вооружённых сил России «Запад» уничтожили взводные опорные пункты и личный состав украинской армии на купянском направлении. Минобороны отметило, что экипажи танков на этом направлении каждый день помогают передовым подразделениям держать оборону, уничтожая контратакующие группы ВСУ, их укрепления и опорные пункты.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля 2024 года военное ведомство сообщило, что на южнодонецком направлении армия киевского режима потеряла за сутки станцию РЭБ, противотанковую пушку и до 190 бойцов. Группировка российских войск «Восток» нанесла удары по позициям украинской теробороны у Луговского Запорожской области, а также отразила контратаку штурмовой группы одной из бригад ВСУ у Шевченко Запорожской области.