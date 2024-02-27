Херсон, 27 февраля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Российская артиллерия поразила пункт расположения киевских сотрудников СБУ в Херсоне. Об этом 27 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья в городе.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по нему отработала российская артиллерия», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что после удара на месте было зафиксировано как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима и множество раненых.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении полевого склада украинской армии в Херсонской области. Он добавил, что российские военные также уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска расширили зону ударов по ВСУ на правом берегу Днепра, атакуя места скопления украинских военных. Он отметил, что удары наносили по позициям до 300 км вглубь тыла противника.