Нью-Йорк, США, 1 марта, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Руководство Германии и Франции, а также представители Европейского центробанка (ЕЦБ) обеспокоились последствиями со стороны России в случае изъятия замороженных российских активов. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

В публикации говорится, что во время встречи министров финансов и руководителей центробанков стран «Большой двадцатки» (G20) в бразильской столице Сан-Паулу была выражена обеспокоенность из-за возможного негативного влияния на роль евро как резервной валюты, а также на стабильность мировой финансовой системы.

«Франция и Германия вместе с Европейским центральным банком выразили наибольшую осторожность. По словам людей, знакомых с этим вопросом, они обеспокоены ответными мерами России, нацеленными на европейские активы в этой стране, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой резкий шаг создаст прецедент, подтолкнув другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным штрафам», — говорится в публикации.

Отмечается, что чиновники и юристы Группы семи (G7) на данный момент изучают ряд вариантов, которые они смогут предложить лидерам G7 на июньской встрече в Италии, однако такой шаг потребует политического решения на самом высоком уровне.

Как передавало ИА Регнум, страны Запада после начала спецоперации на Украине заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России. Большая часть из них находится в ЕС. США заморозили активы на $5–6 млрд, также замороженные активы есть в Японии и Канаде.

22 февраля директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак предупредила об угрозах для международной валютной системы, связанных с возможной конфискацией Западом замороженных российских активов. Риски от такого изъятия, отметила она, включают судебное разбирательство и ответные меры со стороны Москвы.

Днём позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что с идеей конфискации возникли проблемы: изъять замороженные российские средства — примерно $300 млрд — оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон. Она пояснила, что большая часть заблокированных средств хранится в других странах, а не в США.

Вместе с тем 3 февраля газета Financial Times написала, что власти стран Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, которые могут помочь в финансировании Украины. В публикации отмечается, что западные государства рассчитывают использовать российские активы в качестве поддержки для погашения долга по этим обязательствам.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля предупредил, что Россия будет оспаривать изъятие своих активов в судах в случае такого решения со стороны Запада. Он назвал незаконной возможную конфискацию этих средств.