Москва, 5 февраля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Изъятие российских активов будет незаконно, его оспорят в судах. Об этом на брифинге 5 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Мы будем защищать наши интересы и активы, незаконно арестованные», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что подобные решения будут иметь очень долгие судебные перспективы. При этом Песков заявил, что изъятие российских активов подорвёт основы мировой экономической системы и Запад это понимает.

Ранее, 3 февраля, американская газета Financial Times сообщила, что Бельгия предложила G7 выпускать долговые обязательства для Украины, используя в качестве поддержки для погашения долга российские активы. В материале говорилось, что западные страны потребуют от России погасить долг по выпущенными обязательствам и если Москва откажет, то начнёт действовать механизм изъятия замороженных активов. Этот план предусматривает использование более $250 млрд замороженных активов Центробанка в качестве залога по облигациям.

Научный сотрудник Центра «Россия — организации экономического сотрудничества и развития» РАНХиГС Иван Ермохин в беседе с ИА Регнум сообщил, что механизм использования активов России в пользу Украины, предложенный Бельгией, вызывает удивление. По его словам, на Москву тем самым накладывают обязательства по выплате по купонам и дальнейшему погашению облигаций, хотя инициативы со стороны эмитента, то есть России, нет. При этом ответственные действия могут быть разнообразными, так, в России также есть замороженные активы иностранных компаний.