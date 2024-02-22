Вашингтон, 23 февраля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Возможная конфискация западными странами замороженных российских активов угрожает международной валютной системе, заявила на брифинге 22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ

Кроме того, по её словам, риски от такого изъятия включают судебное разбирательство и ответные меры со стороны России. Козак подчеркнула, любые шаги по конфискации активов должны иметь достаточные юридические основания.

Глава департамента добавила, что решение по поводу изъятия остается за странами — держателями замороженных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля газета Financial Times написала, что власти стран Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, которые могут помочь в финансировании Украины. В публикации отмечается, что западные государства рассчитывают использовать российские активы в качестве поддержки для погашения долга по этим обязательствам.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Россия будет оспаривать изъятие своих активов в судах в случае такого решения со стороны Запада. Он назвал незаконной возможную конфискацию этих средств.

В октябре 2022 года Песков заявил, что коллективный Запад украл у России многие активы, в том числе и золотовалютные резервы.