МВФ предупредил об угрозах из-за конфискации российских активов
МВФ: конфискация российских активов несёт риски для мировой валютной системы
Вашингтон, 23 февраля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Возможная конфискация западными странами замороженных российских активов угрожает международной валютной системе, заявила на брифинге 22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
Кроме того, по её словам, риски от такого изъятия включают судебное разбирательство и ответные меры со стороны России. Козак подчеркнула, любые шаги по конфискации активов должны иметь достаточные юридические основания.
Глава департамента добавила, что решение по поводу изъятия остается за странами — держателями замороженных средств.
Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля газета Financial Times написала, что власти стран Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, которые могут помочь в финансировании Украины. В публикации отмечается, что западные государства рассчитывают использовать российские активы в качестве поддержки для погашения долга по этим обязательствам.
5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Россия будет оспаривать изъятие своих активов в судах в случае такого решения со стороны Запада. Он назвал незаконной возможную конфискацию этих средств.
В октябре 2022 года Песков заявил, что коллективный Запад украл у России многие активы, в том числе и золотовалютные резервы.