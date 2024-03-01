Симферополь, 1 марта, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Симферополя, планировавших теракт на транспортном объекте в Крыму и помогавших украинским диверсантам. Об этом 1 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанный помогал диверсантам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые в мае 2023 года совершили подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.

У фигуранта изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Также у него нашли переписку, подтверждающую планы совершить теракт на железнодорожных путях в Симферопольском районе.

Кроме того, задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. Она была завербована украинскими спецслужбами для подготовки теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота.

В ФСБ отметили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

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