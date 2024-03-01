Берлин, 1 марта, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не доверяет Украине в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus, заявляя о якобы технических нюансах в их эксплуатации. Об этом написал 29 февраля в статье немецкого издания Focus эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

«Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — пояснил автор.

Аналитик назвал бессмысленным заявление Шольца о том, что предназначенная для экспортного рынка Taurus может обслуживаться только немецким персоналом. Эти ракеты стоят на вооружении Южной Кореи и Испании. После обучения украинцы могли бы самостоятельно использовать их программное обеспечение при планировании атак без участия специалистов из ФРГ, добавил Хоффманн.

По его словам, Шольца тревожит, что украинцы при получении такой возможности могут таким образом использовать Taurus, который ему не понравится.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Олаф Шольц в очередной раз заявил о нежелании передать Украине ракеты Taurus. Выступая перед жителями Дрездена, он объяснил своё решение тем, что опасается возможного использования этого оружия по целям на территории России. Для обеспечения контроля над применением Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военных, но это исключено, добавил он.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил о способности оборонной промышленности России справиться с новыми поставками немецкого оружия Киеву. При этом России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможной передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС России по заводам в Германии, где эти ракеты производят, будут соответствовать международному праву, отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.