Прага, 29 февраля, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Никто в Европе не намерен отправлять своих военных в зону конфликта на Украине, заявил 29 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе выступления в парламенте республики. Его слова привело пражское агентство СТК.

Global Look Press

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил такую идею в кулуарах недавнего парижского саммита стран ЕС и НАТО, однако заявил, что внимания этому предложению было уделено немного.

«Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы они там воевали, а, возможно, помогали, например, с обучением (ВСУ. — Прим. ред.)», — сказал премьер Чехии.

Он уточнил, что подавляющее большинство участников саммита в Париже полагают, что вопрос о направлении войск на Украину не будут обсуждать или рассматривать в будущем.

«Это не тема (для обсуждения. — Прим. ред.), потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема», — добавил Фиала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на Украине не будет ни германских военнослужащих, ни войск НАТО. Он сказал, что немецкие власти «не допустят» эскалации конфликта на Украине и войны между Россией и НАТО.

Макрон 26 февраля заявил, что лидеры Запада обсуждали возможность отправки своих военных на территорию Украины. Официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт позднее отметил, что участники саммита не поддержали идею Макрона.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию, говоря о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину, заявил, что при таком сценарии последствия для западных интервентов будут ещё более трагичными, чем бывали раньше. Глава государства подчеркнул, что у России имеются вооружения, способные поражать цели на территории западных стран.