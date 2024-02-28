Берлин, 28 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Никто из участников парижского саммита по Украине не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных контингентов в помощь Киеву. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это предложение нецелесообразным, заявил журналистам на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

EPA/ТАСС

По его словам, Макрон предложил обдумать разные варианты, например, отправку на Украину сухопутных войск. По этому поводу довольно быстро высказался Шольц, он «оценил это предложение как не очень целесообразное».

В течение вечера, добавил Хебештрайт, никто из участников конференции не поддержал идею французского лидера, а потом «все разошлись».

Как сообщало ИА Регнум, Макрон по итогам встречи по Украине в Париже, состоявшейся 26 февраля, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта, но не пришли к общему мнению.

Позже лидеры многих стран ЕС, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявили, что в их планах нет отправки воинских контингентов на Украину. По словам Шольца, на Западе сложилось «весьма единодушное» мнение на этот счёт.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона было «пищей для размышлений», никто его не поддержал. По его словам, отправка военных в зону конфликта только усилит эскалацию.