Москва, 29 февраля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Финляндия поторопилась озвучивать разрешение Киеву наносить удары по России финским оружием, США и НАТО могут «окрикнуть» Хельсинки, заявил 29 февраля зампред Совета Федерации Константин Косачёв.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идёт вразрез не только с традиционной «миролюбивой» политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идёт в разрез с не менее известными другими членами альянса», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, никто и никогда в НАТО не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации.

«Оно используется в отношении территории Российской Федерации, вне всякого сомнения, но каждый раз и из Украины, и западники делают вид, что это как бы посерёдке оказалось и никто не несёт за это прямой ответственности», — добавил он.

Косачёв добавил, что США и НАТО могут «окрикнуть» Финляндию за озвученное заявление, если Хельсинки не исправит ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что при передаче Украине оружия Хельсинки не запрещал его применение по территории России. Киев должен иметь право использовать финское оружие против военных целей, в том числе и на российской территории, пояснил он.

Министр обороны страны Антти Хяккянен подтвердил слова Копры. Как правило, ограничения на использование оружия вводились для стран, которые передали Украине системы оружия дальнего радиуса действия, сказал глава минобороны, добавив, что Финляндия такого вооружения не направляла.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил о выгоде Финляндии от поставок оружия Украине. По его словам, финские производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее, отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе. Дипломат напомнил, что власти Финляндии заявляли ранее о готовности нарастить помощь Украине, однако решение так и не было принято из-за необходимости развивать свою армию, поскольку страна превратилась в форпост НАТО.

Поставки западными странами вооружения киевскому режиму являются нарушением норм международного права. Об этом 28 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.