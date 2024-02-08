Хельсинки, 8 февраля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Производители оружия из Финляндии получают выгоду от поставок Украине и строят амбициозные планы, заявил журналистам посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Jan Leineberg Флаг Финляндии

«Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее», — сказал дипломат, которого цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что промышленников активно поддерживает финские власти. Кузнецов отметил, что в конце 2023 года Финляндия объявила о планах инвестировать более €20 млн евро, что увеличить выпуск боеприпасов в два раза.

Посол также сообщил, что на финском заводе компании Nammo, который выпускает артиллерийские снаряды, производство выросло в пять раз за два года. Он напомнил, что власти Финляндии уже заявляли о готовности нарастить помощь Украине, однако такое решение так и не было принято из-за необходимости развивать финскую армию, поскольку страна превратилась в форпост НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что территории республики откроют 15 военных районов для размещения войск США.

10 января старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт написала, что Финляндия может стать следующим кандидатом на получение нового американского оружия. Она пояснила, что это решение может быть связано с большой протяжённостью финско-российской границы.