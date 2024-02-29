Хельсинки, 29 февраля, 2024, 05:49 — ИА Регнум. При передаче Украине оружия Хельсинки не запрещал его применение по территории России, заявил телеканалу Yle глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Финляндия не вводила таких ограничений, Украина должна иметь право использовать финское оружие против военных целей, в том числе и на российской территории, пояснил он.

Министр обороны страны Антти Хяккянен подтвердил слова Копры. Как правило, ограничения на использование оружия вводились для стран, которые передали Украине системы оружия дальнего радиуса действия, сказал глава минобороны, добавив, что Финляндия такого вооружения не направляла.

Представители финских сил обороны добавили, что условие для получения военной помощи ВСУ от западных стран заключается в том, что оружие не должно применяться на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о выгоде Финляндии от поставок оружия Украине. По его словам, финские производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее, отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе. Дипломат напомнил, что власти Финляндии заявляли ранее о готовности нарастить помощь Украине, однако решение так и не было принято из-за необходимости развивать свою армию, поскольку страна превратилась в форпост НАТО.

В МВД Финляндии разработали законопроект по подготовке положений о разрешительных лицензиях на экспорт боеприпасов. Целью документа является возможность предотвратить, в частности, экспорт комплектующих для патронов в РФ в соответствии с решением ЕС о санкциях.