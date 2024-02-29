Москва, 29 февраля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Программа по созданию сети университетских кампусов будет расширена с 25 до 40. На реализацию программы будет выделено свыше 400 млрд рублей, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко 29 февраля.

Сергей Коньков/ТАСС

«Программа по созданию сети современных университетских кампусов будет расширена с 25 до 40, на это будет направлено свыше 400 миллиардов рублей», — цитирует Чернышенко «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, о расширении программы по созданию университетских кампусов сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля.

Всего будет построено 40 таких объектов, объём финансирования программы составит 400 млрд рублей, сказал президент.

В соответствии с действующей программой в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые ученые получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже ведётся строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. Двери в науку в ближайшее время откроются для 25 тысяч студентов и аспирантов.

До этого, 2 февраля, на совещании, посвящённом федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов, президент заявил, что соответствующая программа наверняка будет продлена. Это важное решение в развитии образовательной инфраструктуры, отметил глава государства.

4 февраля президент заявил, что федеральные власти должны оказывать поддержку в строительстве новых университетских кампусов регионам «со скромными бюджетами». В качестве примера он привёл ситуацию в Великом Новгороде.