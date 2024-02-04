Москва, 4 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Поддержку в строительстве новых университетских кампусов в регионах со скромными бюджетами должны оказывать федеральные власти, заявил президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Владимир Путин

Так, 1 февраля в ходе совещания, посвящённого федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов, глава государства отметил, что необходимо смотреть, «у кого хватает денег, а у кого не хватает».

Российский лидер обратил внимание, что на новый кампус в Когалыме «раскошелился «Лукойл», а в Великом Новгороде мало кто из крупных компаний работает, «там ни нефти нет, ни газа, а люди есть», и они ждут новый кампус.

«Надо обязательно посматривать. Великий Новгород попался на глаза, ну, там у них скромно очень с бюджетом», — сказал Путин, кадры телесюжета опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Есть и другие регионы, которым надо своевременно помогать, иначе они не будут попадать в график возведения кампусов, заключил президент России.

Как передавало ИА Регнум, Путин на совещании заявил, что на первом этапе программа развития затронет 25 объектов, из них 17 — в ближайшей перспективе. Потом эта программа наверняка будет продлена, добавил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо менять среду, в которой живут будущие исследователи, инженеры, специалисты других направлений. Кампусы открываются в Москве, Татарстане, Перми, Уфе, в Югре, на Сахалине и в Кемеровской области.

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 1 февраля приняли участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана. Всего в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые ученые получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже ведется строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. «Двери в науку» в ближайшее время откроются для 25 тыс. тысяч студентов и аспирантов.