Москва, 2 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Программа по развитию кампусов в России наверняка будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Это важное решение в развитии инфраструктуры образовательной и инфраструктуры в целом по стране. Это только начало и для некоторых объектов, о которых мы сейчас говорили, поскольку это только первый этап», — отметил Путин.

На первом этапе, как подчеркнул глава государства, программа развития затронет 25 объектов, из них 17 — в ближайшей перспективе. Потом эта программа наверняка будет продлена, добавил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо менять среду, в которой живут будущие исследователи, инженеры, специалисты других направлений. Кампусы открываются в Москве, Татарстане, Перми, Уфе, в Югре, на Сахалине и в Кемеровской области.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 1 февраля приняли участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана.

Мэр Москвы пояснил, что ранее был введен ещё целый ряд корпусов, среди которых инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, дворец технологий и многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором более 20 научных лабораторий.

Всего в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые ученые получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже ведется строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. «Двери в науку» в ближайшее время откроются для 25 тыс. тысяч студентов и аспирантов.