Москва, 29 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил 29 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

По его словам, Путин в послании уделил внимание международной обстановке, так как она закладывает режим, в котором предстоит решать внутренние задачи.

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