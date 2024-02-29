Москва, 29 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Россия обязательно победит, заявил президент России Владимир Путин 29 февраля в финальной части послания Федеральному собранию.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Завершая выступление в Гостином дворе, он поблагодарил участников собрания, а также всех граждан России за солидарность и надёжность.

«Мы — одна большая семья, мы вместе и потому сделаем всё так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем!» — сказал Путин.

Президент выразил уверенность в достижении общих побед и успехов, подчеркнул, что верит в будущее России.

Как сообщало ИА Регнум, послание президента продлилось 2 часа 6 минут. В 2023 году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оно также прошло в Гостином дворе и длилось 1 час 45 минут. Послание было первым после начала СВО, значительную часть его президент посвятил спецоперации. Завершая выступление, он подчеркнул, что Россия ответит на любые вызовы, потому что это одна страна с большим и сплочённым народом.