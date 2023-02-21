Весь мир, 4 мая, 2005, 12:14 — ИА Регнум. Генпрокурор РФ Владимир Устинов предложил правительству заключить специальные международные договоры с государствами, граждане которых усыновляют российских детей, передает РСН. Инициатива вызвана участившимися фактами насилия над российскими детьми, усыновленными иностранцами. Устинов считает, что "отсутствие межправительственных соглашений не позволяет осуществлять контроль за положением усыновленных за границей.

Только по официальным данным, за последние годы иностранными гражданами было убито 13 усыновленных детей из РФ, 12 из которых - в США.

Тем временем, сегодня, 4 мая, в США суд должен вынести приговор американке Ирме Павлис, обвиняемой в убийстве приемного сына из России.