Москва, 29 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Наталья Шарапова ИА Регнум

«В целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое, до 5%», — сказал он.

В ближайшее время будут выработаны дополнительные решения на этот счет, добавил глава государства.

Кроме того, Путин призвал создать в нацпарках инфраструктуру для экологического туризма. Турпоток на русский север должен удвоиться до 2030 года, указал президент.

«В 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центр», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, за 2023 год туристический поток внутри России составил порядка 78 млн поездок. Это на 20% выше по сравнению с предыдущим годом, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил о поручении президента о расширении мер государственный поддержки, включая 13 млрд рублей, выделяемые для реализации проектов по обновлению туристических центров городов в регионах России. В рамках этих проектов реализуется обустройство маршрутов и пляжей, а также приобретение туристического оборудования.

Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённых прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что сегодня в стране хорошими темпами развивается внутренний туризм. Глава государства поблагодарил всех работающих в этой сфере за повышение качества их работы, включая работников туристической отрасли из Краснодарского края.