Москва, 14 декабря, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Сегодня в России хорошими темпами развивается внутренний туризм. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами», — сказал он.

Глава государства поблагодарил всех работающих в этой сфере за повышение качества их работы, включая работников туристической отрасли из Краснодарского края.

«Надеюсь, что так будет дальше продолжаться», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин заявил, что у Чукотского края, Якутии и Магаданской области есть огромные возможности, включая в сфере туризма. Поэтому в этих регионах нужно совершенствовать индустрию гостеприимства, уточнил президент.

Глава государства 25 августа поручил правительству разработать меры по развитию активного туризма в стране. В это число также должны были войти предложения по созданию туристических клубов и законодательному обеспечению создания национальной системы туристических троп.