Москва, 29 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату школьным классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах. Об этом 29 февраля он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Отдельным решением предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населённых пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населённым пунктам, где живут менее 100 тысяч человек, а это по сути все наши небольшие города, райцентры, посёлки, сёла. Так вот, уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей», — заявил российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, российский лидер также отметил, что существующую сегодня в России систему оплаты труда бюджетников необходимо совершенствовать.

Он также поручил определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателей в вузах. Путин заявил, что пилотный проект должен начаться 1 сентября.

По его словам, в России запустят новый национальный проект «Кадры». Как отметил президент, дефицит кадров и собственных технологий является риском для роста российской экономики.

В 2020 году в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о решении ввести с 1 сентября специальную доплату классным руководителям в размере 5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета. При этом все действующие региональные выплаты за классное руководство должны сохраняться.

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