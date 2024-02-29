Москва, 29 февраля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В России будет запущен новый национальный проект «Кадры». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Президент подчеркнул, что в России растёт большое молодое поколение, что стало в том числе результатом демографических мер предыдущих лет.

«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект — «Кадры«», — сказал Путин.

Как отметил президент, дефицит кадров и собственных технологий является риском для роста российской экономики.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля Путин указал на то, что в России минимальный уровень безработицы и серьёзный дефицит высококвалифицированных рабочих кадров.

Глава государства подчеркнул, что в стране наблюдается большой дефицит кадров, прежде всего не хватает высококвалифицированных рабочих.

Вместе с тем Институт экономики РАН опубликовал в конце прошлого года результаты исследования о рынке труда. Выяснилось, что по итогам года в стране наблюдается дефицит 4,8 млн работников.

О дефиците кадров заявил 91% компаний, работающих в России. Больше всего не хватает медиков, представителей рабочих специальностей, операторов, водителей. Дефицит наблюдается в обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте.

Вместе с тем ранее, 22 августа прошлого года, Путин заявил, что России необходимо обеспечить кадровый суверенитет.

Путин тогда подчеркнул, что ключевой механизм в этом вопросе — федеральный проект «Профессионалитет». Российский лидер отметил, что проект охватывает порядка тысячи системообразующих предприятий в 24 отраслях, а также сотни колледжей.

В рамках проекта планируется, что за пять лет не менее 1 млн человек получат современные востребованные профессии, сказал президент.