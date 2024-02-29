Москва, 29 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, поручил определить конкретные параметры по повышению оплаты труда фундаментальных дисциплин в вузах.

РИА Новости/ Илья Наймушин

Глава государства напомнил, что в послании 2023 года он объявил о существенных изменениях в организации высшей школы.

«Профессиональная основа будущего специалиста закладывается на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины», — отметил он.

Путин подчеркнул, что считает необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов, и поручил правительству предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября в пилотном режиме.

Также он сообщил, что программа «Приоритет 2030» будет продлена ещё на 6 лет, для её реализации будет выделено дополнительно еще порядка 190 млрд рублей.

«Нам важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию. На это направлена наша программа «Приоритет 2030». Её финансирование рассчитано до конца текущего года, безусловно, предлагаю продлить её ещё на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 млрд рублей», — сказал российский лидер.

Цель программы — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных вузов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

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Кроме того, Россия в 2024 году приступит к строительству школ лидерского уровня, до 2030 года будет открыто 12 таких образовательных учреждений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ», — сказал президент.

Он уточнил, что строительство первой образовательной школы лидерского уровня начнётся уже в 2024 году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах — на Дальнем Востоке, в Сибири, в Донбассе.

Глава государства отметил, что на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет выделено более 9 млрд рублей из федерального бюджета.

Как передавало ИА Регнум, во время послания ФС президент России также предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату школьным классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах.

Российский лидер также отметил, что существующую сегодня в России систему оплаты труда бюджетников необходимо совершенствовать.