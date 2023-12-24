Москва, 24 декабря, 2023, 07:36 — ИА Регнум. В России по итогам 2023 года отмечается нехватка порядка 4,8 млн работников. Такие данные приводятся в исследовании Института экономики РАН.

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Рост дефицита рабочей силы за последние два года проявился даже в условиях стабильного предложения.

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — ссылается газета «Известия» на анализ учёных.

В российских компаниях, согласно данным исследования, к середине 2023 года на вакантные места требовалось принять 6,8% от списочной численности сотрудников, годом ранее этот показатель составлял 5,8%. О кадровом голоде заявили около 91% российских компаний.

Наибольшим спросом пользуются медперсонал, продавцы, операторы, водители, представители рабочих специальностей. Сильнее всего проблема ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте.

Дефицит кадров затрудняет перестройку экономики в условиях санкционных ограничений, считают учёные.

В 2024 году, скорее всего, проблема с кадрами обострится в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве. Также останутся востребованы программисты, инженеры, технологи, станочники, водители, робототехники.

Проблемы с наймом сохранятся у специалистов рабочих и инженерных профессий, врачей, фармацевтов, учителей.

Для избежания трудностей не только с кадрами, но и с управлением, отдельное внимание необходимо уделить подготовке руководителей конкретных сфер.

Как сообщало ИА Регнум, в России за 2023 год более чем в 1,5 раза выросло число открытых вакансий, в то время как резюме работников стало меньше на два процента. Хуже всего дело обстоит с квалифицированными водителями грузовых автомобилей, рабочими, машинистами спецтранспорта, инженерами и разнорабочими. Чаще сотрудников ищут промышленные предприятия, у которых фиксируется рост числа вакансий на 122%.

В России компании стали значительно чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности. В январе ― сентябре 2023 года с таким условием компании, ищущие новых сотрудников, опубликовали почти 368 тыс. вакансий. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе–сентябре 2021 года.

Больше всего в «многостаночниках» нуждаются учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.