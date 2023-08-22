Москва, 22 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. России необходимо обеспечить кадровый суверенитет, заявил президент Владимир Путин 22 августа на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Vasilii Smirnov/Global Look Press

«Важная тема здесь, это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ключевой механизм в этом вопросе — федеральный проект «Профессионалитет». Российский лидер отметил, что проект охватывает порядка тысячи системообразующих предприятий в 24 отраслях, а также сотни колледжей.

В рамках проекта планируется, что за пять лет не менее 1 млн человек получать современные востребованные профессии, сказал президент.

«Профессионалитет» начал работать в 2022 году, а с 1 января 2023 года в нём могут также участвовать представители малого и среднего бизнеса. Проект продолжает системную работу по совершенствованию среднего профессионального образования.

С 1 сентября два кластера «Профессионалитета» начнут работать в ДНР. Кластер «Педагогика» направлен на подготовку воспитателей и педагогов начальной школы. Направление «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» позволит готовить специалистов по информатике и вычислительной техники.