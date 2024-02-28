Херсон, 28 февраля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Подразделения российских войск 28 февраля уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Сергей Аверин /РИА Новости

По мнению Василенко, уничтоженные киевские диверсанты были «тем самым сюрпризом на Чёрном море», о котором глава киевского режима Владимир Зеленский 23 февраля говорил изданию Fox News.

Остров Тендровская коса находится рядом с северо-западным побережьем Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году ВСУ подготовит и начнёт новое контрнаступление, заявил 23 февраля Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, для украинских военных первоочередная задача — это оборона, а также важна защита Восточной Украины. Но Киев хочет продолжать свою «успешную историю на Чёрном море», заявил Зеленский.

Он добавил, что не хотел бы вдаваться в детали и пригрозил «сюрпризами» для российской армии.

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пригрозил новыми атаками украинских войск на Крымский мост. Его слова 25 февраля цитировала пресс-служба ГУР в Telegram-канале.

Российские военные ночью 25 февраля отразили шесть атак украинских беспилотников в небе над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.