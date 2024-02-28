Берлин, 28 февраля, 2024, 21:36 — ИА Регнум. НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а Германия не будет отправлять на Украину своих военных, заявил 28 февраля канцлер Германии Олаф Шольц.

Tobias Hase / dpa / http://www.globallookpress.com

Ранее он уже выступал с аналогичными заявлениями и повторил их в опубликованном 28 февраля в соцсети Х видеообращении.

«НАТО не является и не станет стороной конфликта. Это также означает: никакого участия Германии в войне. И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих Вооруженных сил Германии на Украину», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия будет рассматривать такой шаг как прямую эскалацию конфликта, отметил в свою очередь МИД РФ.

Руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, позднее отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Предложение Макрона на саммите никто не поддержал, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

На Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО и слова Макрона призваны легализовать их нахождение там, заявил британской газете The Financial Times высокопоставленный военный чиновник одной из европейских стран.