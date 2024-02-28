Лондон, 28 февраля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. На Украине уже присутствует спецназ из стран Североатлантического альянса (НАТО), и слова французского президента Эммануэля Макрона призваны легализовать их нахождение там. Об этом заявил британской газете The Financial Times высокопоставленный военный чиновник из Европы на условиях анонимности.

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«Все знают, что западные войска специального назначения присутствуют на Украине. Они просто ещё не признали это официально», — цитирует собеседника издание.

Вместе с тем источник добавил, что слова главы Франции были направлены на «создание неопределённости» в отношениях с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Руководители ряда стран ЕС и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона на саммите никто не поддержал.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, слова Макрона вызвали шок в странах НАТО.

По словам дипломата, последующие после слов Макрона заявления высшего руководства стран НАТО об отсутствии намерений отправлять свои войска на Украину стали «обратным сигналом» для киевского режима о том, что Запад «сначала использовал Украину, а потом предал её и будет предавать и дальше».

Вместе с тем в Минобороны РФ 18 января сообщили, что ВС России высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, было полностью разрушено, отметили в ведомстве.

Позже Захарова проинформировала, что в связи с присутствием наёмников из Франции на Украине посол Парижа в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России.

МИД Франции, в свою очередь, отказался признавать наличие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, а информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове назвал грубой манипуляцией России.