Варшава, 21 февраля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Баннеры, плакаты и транспаранты не только против Киева и Брюсселя, но и с пророссийским содержанием принесли на акцию протеста у границы с Украиной польские фермеры. Об этом 20 февраля сообщает газета Wyborcza.

Иван Шилов ИА Регнум Польские фермеры

Один из протестующих фермеров прикрепил на свой трактор транспарант с призывом к президенту России Владимиру Путину.

«Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!» — гласила надпись на транспаранте, выполненная красной и чёрной красками. Кроме того, на тракторе были прикреплены флаги Польши и СССР.

Отмечается, что полиция не препятствовала проведению акции, однако пророссийский транспарант фермера заставили снять. Организаторы акции протеста заявили, что участники сами несут индивидуальную ответственность за содержание плакатов.

По данным издания, фермеру направят уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя». Действиями автора транспаранта заинтересовались полиция и прокуратура.

Ранее ИА Регнум сообщало, что польские фермеры в рамках протестной акции против аграрной политики Евросоюза высыпали украинское зерно из вагонов на железнодорожные пути около пункта пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной.

Кроме того, фермеры полностью заблокировали пункты пропуска на украинской границе, а также транспортные узлы и подъездные пути к железнодорожным станциям и морским портам.

Профсоюз «Солидарность» сообщил о намерении польских фермеров 20 февраля заблокировать все погранпереходы на границе с Украиной. 18 февраля в польском населённом пункте Дорохуск на границе с Украиной фермеры начали всеобщую акцию протеста. Они заблокировали въезд на пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск».

Блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной польские водители начали в ноябре 2023 года. Они выступили против льгот для украинских перевозчиков и требовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины. Протестующие указали, что неконтролируемый ввоз украинских товаров способствует кризису в сельском хозяйстве Польши.