Варшава, 27 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В центре Варшавы парализовано движение транспорта из-за многотысячной акции протеста фермеров. Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут фаеры, сообщает «РИА Новости».

EPA/ТАСС

В марше протеста фермеров принимают участие 10 тыс. человек, передаёт телеканал TVN 24. Во главе процессии едет трактор с прицепом, который с помощью сена переделан в танк, добавляет СМИ.

«Во вторник в столице проходит большой фермерский марш. В официальном заявлении встречи указано 10 тыс. участников. Организаторы заявили, что не будут блокировать столицу сельхозтехникой», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что марш проходит с 11:00 до 15:00 по местному времени (с 13:00 до 17:00 мск. — Прим. ред.).

«То, что мы здесь, — это не успех, а провал правительства», — заявил телеканалу накануне начала марша один из лидеров протеста Щепан Войчик.

Другие польские СМИ сообщают, что основные требования протестующих — не выполнять положения «Зелёного курса» ЕС и ограничить импорт продуктов питания с Украины.

«Настроение боевое. Автобусы приезжают со всей Польши. Народу собирается действительно много. Мы получаем так много сообщений, что не можем это контролировать», — рассказал изданию Onet руководитель сельскохозяйственного профсоюза «Солидарность» Славомир Издебский.

Как говорится в сообщении, фермеры намерены прибыть в Сейм, где их делегацию должен принять спикер Шимон Холовня. По данным СМИ, протестующие рассчитывали на встречу с польским премьер-министром Дональдом Туском, но он сегодня находится с визитом в Праге.

По информации Gazeta Wyborcza, к акции протеста в Варшаве планируют присоединиться шахтёры и охотники.

«На наш взгляд, настало время для более жёстких форм протеста. Фермеры не должны обманываться этими косметическими уступками»,— заявил руководитель горнодобывающего объединения «Август 80», которое отправляет в Варшаву несколько сотен человек.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля стало известно, что в Польше высыпали из вагонов состава на железнодорожной станции 160 тонн украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В селе Дорогуск 23 февраля на железнодорожной станции высыпали три вагона украинского рапса. По словам Кубракова, продукцию везли в Германию.

20 февраля украинским зерном засыпали пути возле пункта пропуска «Медика — Шегини». Таким образом польские фермеры выразили свой протест против ввоза продовольствия с Украины.

В Польше подобные акции протеста проходят с ноября 2023 года. Фермеры не только высыпают украинское зерно, но и перекрывают подъезды к КПП и трассы. Польские аграрии намерены добиться прекращения импорта украинского продовольствия в страны ЕС, где оно, как пояснили протестующие, затоваривает местные рынки.