Москва, 28 февраля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. В Москве до 2030 года запустят пять новых речных маршрутов. Об этом 28 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС

«Экологично и быстро: до 2030 года запустим ещё пять речных маршрутов. Задействуем для этого почти всю акваторию Москвы-реки в границах города», — написал Собянин.

Он отметил, что сейчас в Москве курсируют 12 электросудов и работают 12 причалов российского производства. К 2030 году их количество планируется довести до 60 и 67 соответственно.

Собянин подчеркнул, что развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов новой транспортной программы, поэтому в планах обновление круизного и прогулочного речного флота.

Мэр напомнил, что 20 июня 2023 года был открыт первый в мире круглогодичный маршрут речных электросудов, второй начал работу 29 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Собянин сообщил, что Москва продолжит развивать и масштабировать новые виды общественного и личного транспорта. Он напомнил, что в 2023 году в Москве появился речной транспорт, к 2030 году планируется увеличение числа маршрутов с двух до семи, а количество поездок вырастет с 3,5 тыс. до 24,3 тыс. в сутки. Будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические, отметил мэр.

Ранее Собянин информировал, что в Москве на ЗИЛе создаётся современный городской вокзал, который станет центром транспортной инфраструктуры этой территории. Все работы планируется завершить в конце 2024 года.

Также столичный градоначальник сообщал, что к 2030 году в Москве откроют три новых линии метро — Троицкую, Рублёво-Архангельскую и Бирюлёвскую. Кроме того, в течение ближайших шести лет в столице откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров.