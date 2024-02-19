Москва, 19 февраля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Москве к 2030 году откроют три новых линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую, сообщил 19 февраля в блоге мэр города Сергей Собянин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он добавил, что также в течение ближайших шести лет в столице откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров. По словам мэра, Москва лидирует по темпам развития рельсового каркаса среди европейских стран.

«За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов», — заявил Собянин.

Глава города также сообщил, что развитие столичной транспортной системы коснётся и Подмосковья, и соседних регионов. Городские власти рассмотрят включение в общую тарифную систему Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Москве открыли три новые станции метро ― «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии. Собянин участвовал в церемонии открытия. Он напомнил, что с 2011 года эта ветка выросла вдвое, достигнув длины почти в 43 км.

11 февраля Собянин сообщил, что близится к завершению строительство станции «Университет дружбы народов» на Троицкой линии. Также на Большом кольце идёт реконструкция восточного вестибюля станции «Каширская», на «Рижской» прокладывают тоннель второго вестибюля для эскалаторов, добавил мэр столицы.

Американский журналист Такер Карлсон, побывав в Москве, восхитился метро. Он заявил, что построенная 70 лет назад станция выглядит лучше, чем что-либо в США.