Москва, 26 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В Москве на «ЗИЛе» создаётся современный городской вокзал, который станет центром транспортной инфраструктуры этой территории. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

Он отметил, что сейчас строится станция метро «ЗИЛ», её готовность составляет 50%. Все работы планируется завершить в конце 2024 года.

«ЗИЛ» — конечная станция, с которой можно будет пересесть на МЦК. В перспективе здесь откроется пересадка на Бирюлёвскую линию. Таким образом, мы создаём современный московский городской вокзал, который станет центром транспортной инфраструктуры этой территории», — написал Собянин.

По его словам, реорганизация такой огромной промзоны — это один из крупнейших проектов не только в России, но и в мире. За последние годы были запущены две станции МЦК и станция метро «Технопарк».

Кроме того, в январе была открыта детско-взрослая поликлиника. В новом здании медпомощь получают 24 тысяч человек — 22,3 тысячи взрослых и 1,7 тысячи детей.

В ближайшие месяцы будет достроен музейно-выставочный центр «Коллекция», который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. В музее будут размещаться постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры.

Как ранее передавало ИА Регнум, Собянин сообщил, что в Москве к 2030 году откроют три новых линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую. Он добавил, что также в течение ближайших шести лет в столице откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров. По словам мэра, Москва лидирует по темпам развития рельсового каркаса среди европейских стран.