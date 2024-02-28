Страсбург, Франция, 28 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Евросоюз должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Киева. Об этом 28 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

«Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместных закупок военного оборудования для Украины», — сказала фон дер Ляйен.

По её мнению, нельзя найти лучшего применения этим деньгам.

Как передавало ИА Регнум, страны Запада после начала спецоперации на Украине заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России. Большая часть из них находится в ЕС. США заморозили активы на $5–6 млрд, также замороженные активы есть в Японии и Канаде.

Вскоре после этого на Западе стали говорить о возможной конфискации этих активов и их применении для различных целей. В заявлении стран G7 отмечалось, что за счёт российских активов, заблокированных на Западе, должны быть оплачены «понесённые Киевом экономические потери».

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно и что западные политики этим сделают хуже только себе. Он заявил, что такими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 февраля объявила о проблемах с конфискацией российских активов. По её словам, США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон.

Незаконная передача Киеву российских активов приведёт к экономическому краху США, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, после конфискации российских активов на $300 млрд и передачи их «коррумпированному правительству Украины» последует то, что Саудовская Аравия, Индия, Китай и другие страны начнут распродавать по сниженным ценам американские казначейские облигации, подрывая глобальную финансовую систему США и их экономику.