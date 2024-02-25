Рим, 25 февраля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» приняли решение о том, что Россия должна оплатить понесённые Киевом экономические потери из своих активов, которые заблокированы на Западе.

«Мы подтверждаем, что, в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — сообщила G7 в опубликованном заявлении.

Меры по реализации этого решения должны выработать правительства входящих в G7 стран — США, Италии, Франции, Германии, Японии, Канады, Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, британский премьер-министр Риши Сунак заявил 25 февраля, что нужно конфисковать замороженные российские активы. По его словам, Западу нужно быть смелее и забрать себе сотни миллиардов российских активов. Затем нужно «найти законный способ» передачи замороженных российских активов украинскому руководству.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля 2022 года, через три дня после начала СВО на Украине, заявила, что Брюссель решил заморозить активы Банка России. Об аналогичных мерах объявили американские власти.

Российский министр финансов Антон Силуанов 13 марта 2022 года сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов России — порядка $300 млрд.

Активы оказали заблокированы в ЕС, США, Японии и Канаде. В США заморожены активы на сумму $5-6 млрд, остальные находятся в ЕС, в том числе в Бельгии в международном депозитарии Euroclear.

Агентство Bloomberg 11 января 2024 года, ссылаясь на документ Совета национальной безопасности, сообщило, что администрация американского президента Джо Байдена поддержала законопроект, позволяющий конфисковать замороженные российские активы, чтобы передать их Киеву. В конце января украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США гарантии помощи за счёт российских активов.

Научный сотрудник Центра Россия — организации экономического сотрудничества и развития РАНХиГС — Иван Ермохин 4 февраля в интервью ИА Регнум назвал воровством изъятие суверенных российских активов. Это кража собственности, экспроприация, отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если активы заберут, произойдёт банальное воровство, характерное для миропорядка, основанного на навязываемого Западом мировому сообществу правилах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце декабря заявил, что Москва приготовила ответные меры на случай изъятия Западом замороженных российских активов. Существует список активов, которые могут изъять у иностранцев.