Москва, 27 февраля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные политики этим сделают хуже только себе, заявил 27 февраля министр финансов России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Считаю, что оно (желание — Прим. ред.) в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки. Этим шагом, если он произойдёт, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчётов в долларах, расчётов в клиринговых системах, в логистике», — сказал он.

По его словам, этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями.

«У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, все те перечисления, которые мы осуществляем для владельцев наших ценных бумаг», — отметил Силуанов.

Глава российского Минфина подчеркнул, что нужно не заниматься эскалацией, а искать выходы из ситуации.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр финансов США Джанет Йеллен в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G7 заявила, что западной коалиции необходимо в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные российские активы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 февраля отмечала, что американские власти столкнулись с проблемами в попытках конфисковать замороженные суверенные российские активы. США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон, сказала она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что, если активы РФ на Западе заберут, произойдёт банальное воровство, характерное для миропорядка, основанного на навязываемых Западом мировому сообществу так называемых правилах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце декабря 2023 года заявил, что Москва приготовила ответные меры на случай изъятия Западом замороженных российских активов. Существует список активов, которые могут изъять у иностранцев, сказал он.

Страны Запада после начала спецоперации на Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов России — около $300 млрд. Большая часть из них находится в ЕС, в том числе в Бельгии в международном депозитарии Euroclear. США заморозили активы на $5–6 млрд, также замороженные активы есть в Японии и Канаде.