Москва, 27 февраля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. В России могут увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) до 25%. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, сообщили 27 февраля «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается внесение изменений ставок НДФЛ, предусматривающее их увеличение по мере роста дохода налогоплательщика.

Так, при годовом доходе в размере до 5 млн рублей ставка НДФЛ составит 13%, а для граждан с доходами свыше 5 млн и до 24 млн рублей в год — 15%. В случаях, если доход составляет свыше 24 млн и до 200 млн рублей в год, ставка будет равна 18%, а при доходе более 200 млн и до 500 млн рублей в год — 20%. Для тех, кто в год получает от 500 млн рублей, предлагается ввести ставку в размере 25%.

Кроме того, в документе отмечается, что по итогам 2022 года сумма налога на доходы, превышающие 5 млн рублей в год, составила 142 млрд рублей, а общая сумма доходов граждан, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила 7 трлн рублей.

По оценкам экспертов, поступления от введения новых ставок от НДФЛ составят более 1 трлн рублей, это не повлечёт дополнительных потерь и трудозатрат при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ планируется направлять в федеральный бюджет по аналогии с действующим законодательством, а затем в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы по повышению оплаты труда медицинских и педагогических работников.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Госдуме зарегистрировали законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей. Внесли инициативу в законодательный орган депутаты фракции КПРФ.

В пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что льгота не должна распространяться на семьи, которые состоят на учёте у опеки, в правоохранительных органах, психоневрологических и наркологических диспансерах и не лишены родительских прав.