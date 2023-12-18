Москва, 18 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Ограничения на переводы денежных средств без открытия счёта помогут бороться с уходом от налогообложения, а также спонсированием диверсионной и террористической деятельности. Так одобрение нового законопроекта в беседе с ИА Регнум оценил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект Росфинмониторинга, согласно которому в России введут ограничения на переводы денежных средств при отсутствии банковского счёта. По новым правилам без открытия счёта граждане смогут перевести не более ста тысяч рублей за один раз. Законопроект вносит изменения в закон «О Национальной платёжной системе» (161-ФЗ) и в 115-ФЗ. Рассмотрение планируется 22 декабря 2023 года, а при условии оперативного принятия вступит в силу не раньше весны 2025 года.

Экономист Зубец отметил, что подобную меру необходимо было ввести уже давно. И особую актуальность она приобретает сейчас, во время спецоперации на Украине.

«Будут бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предотвращать таким образом распространение террористической деятельности. Потому что известно, что украинские спецслужбы нанимают людей, которые находятся в России, и часто это мигранты, которые соглашаются на диверсии. И чтобы это предотвратить, чтобы была возможность отследить денежные переводы, нужна такая мера с более жёстким контролем за финансовыми потоками», — пояснил Зубец.

Кроме того, мера позволит бороться с другой актуальной в последнее время проблемой — попыткой безответственных граждан избежать налогообложения.

«Будут бороться с переводом денег, который нельзя отследить, если нет данных отправителя и получателя, потому что счёт предполагает привязку к физлицу или юрлицу. Перевод без открытия счёта обезличен, отсюда возникает резонный вопрос — что это за деньги, на что они пошли. Поэтому такой запрет — это логичные меры», — добавил экономист.

При этом эксперт признал, что мера отрицательно повлияет на свободное обращение с финансами. С одной стороны, гражданину станет сложнее перевести деньги. Но в то же время законопослушные граждане — физлица и юрлица — обычно используют переводы со счёта на счёт.

В качестве одной из причин в пояснительной записке к законопроекту указывалась борьба с оттоком капитала и крупными перечислениями средств за границу. По мнению экономиста, в этом случае главными «пострадавшими» станут трудовые мигранты, которые часто отправляют заработанные в России деньги на родину.

«Но даже в этом случае переводы в основном осуществляются со счёта на счёт. А почтовые переводы и системы быстрых переводов — тут действительно нет необходимости открывать счёт. Это то, с чем надо бороться. Такими сервисами пользуются мигранты. Но это не исключительный вариант, которым они могут воспользоваться для перевода за границу», — отметил Зубец.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил ограничить для россиян переводы в рублях за рубеж с целью поддержки национальной валюты. Он напомнил, что в РФ действуют ограничения на переводы в иностранной валюте, а на рубли эти запреты не распространяются. Костин предложил установить лимиты для российской валюты в размере 100 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Банк России впервые обнародовал информацию о попытках мошенников похитить деньги у граждан. Согласно обзору регулятора, кредитные организации в январе–марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей. При этом злоумышленникам удалось провести 252,1 тыс. операций без согласия клиентов, их объём составил 4,5 млрд рублей. В ЦБ отметили, что больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заёмные средства.

Руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что некоторые предприниматели в сфере информационных услуг изначально работали по закону. Однако некоторые из блогеров, по его словам, «искажают налоговую базу» и «продолжают противодействовать».