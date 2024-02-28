Вашингтон, 28 февраля, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сорвал в 2022 году мирные переговоры между Москвой и Киевом. Его действия можно назвать моральным преступлением, рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана американский журналист Такер Карлсон.

Chatham House Борис Джонсон

Он добавил, что результатом поступка Джонсона стали не успехи Украины, а получение выгоды Западом.

Отговорить Киев от заключения соглашения с Москвой в Стамбуле Джонсона направила администрация президента США Джо Байдена, отметил Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Такер Карлсон заявил, что Борис Джонсон запросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением своей позиции по конфликту на Украине. По словам бывшего ведущего телеканала Fox News, он предложил Джонсону взять интервью после того, как экс-премьер назвал его «орудием Кремля» после беседы с президентом России Владимиром Путиным, однако получил отказ. Также журналист обвинил Джонсона в «торпедировании» стамбульских мирных договорённостей в 2022 году и назвал британского политика ответственным за гибель сотен тысяч человек.

Владимир Путин 8 февраля в интервью Такеру Карлсону рассказал о причинах отказа Украины от мирных переговоров с Россией и о влиянии на этот процесс экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Путин заявил, что не знает, по какой причине Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Россией. Также глава государства назвал «нелепым и даже печальным» то, что украинские представители подчинились уговорам либо требованию экс-премьера.