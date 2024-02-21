Вашингтон, 21 февраля, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона миллион долларов за интервью с разъяснением своей позиции по конфликту на Украине, заявил американский журналист в интервью изданию Blaze.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

По словам Карлсона, он предложил Джонсону взять у него интервью после того, как британский политик назвал его «орудием Кремля» за интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако получил отказ. Журналист отметил, что рассчитывал поговорить с экс-премьером Великобритании об украинском конфликте.

«В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: «Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов»… Это случилось буквально вчера, два дня назад», — сказал Такер Карлсон.

Также журналист обвинил Борис Джонсона в «торпедировании» стамбульских мирных договорённостей в 2022 году и назвал британского политика ответственным за гибель сотен тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, в опубликованном 8 февраля интервью Такеру Карлсону Владимир Путин также напомнил о том, что Борис Джонсон оказал влияние на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и убедил Киев отказаться от мирных переговоров.