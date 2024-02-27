Курск, 27 февраля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли курское село Козино, сообщил 27 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Сергей Батурин /РИА Новости

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждений и разрушений нет», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что при обстреле посёлка Суземка со стороны Вооружённых сил Украины пострадали три мирных жителя, один из них получил тяжёлое ранение, двое — ранения средней тяжести. Снаряды попали в самый центр посёлка.

Также 27 февраля средства противовоздушной обороны РФ сбили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. ВСУ использовали для атаки дроны самолётного типа, уточнили в Минобороны.

В этот же день ведомство сообщало об уничтожении над территорией Белгородской области ещё двух беспилотников ВСУ. Кроме того, три дрона ВСУ были уничтожены в ночь на 27 февраля: два над территорией Брянской области и один — над Белгородской.