Посёлок Суземка, Брянская область, 27 февраля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В Брянской области при посёлка Суземка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Сергей Батурин /РИА Новости

«Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел посёлка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

По данным губернатора, при обстреле частично повреждено административное здание. Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинской атаки 26 февраля в Грайворонском округе Белгородской области количество пострадавших жителей с серьёзными ранениями возросло до четырёх человек.

Гладков напомнил, что накануне при ударе украинских боевиков в Новой Таволжанке ранения средней тяжести получили три человека, двое из них — дети. По словам губернатора, врачи оценивают состояние одного мальчика как удовлетворительное. Второй мальчик получил осколочное ранение ног, его вскоре отправят в Москву.

Гладков пообещал, что власти окажут всем пострадавшим необходимую помощь.