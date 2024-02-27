В Брянской области при обстреле посёлка Суземка пострадали три человека
Богомаз: три человека пострадали при обстреле посёлка Суземка в Брянской области
Посёлок Суземка, Брянская область, 27 февраля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В Брянской области при посёлка Суземка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел посёлка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.
По данным губернатора, при обстреле частично повреждено административное здание. Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил он.
Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинской атаки 26 февраля в Грайворонском округе Белгородской области количество пострадавших жителей с серьёзными ранениями возросло до четырёх человек.
Гладков напомнил, что накануне при ударе украинских боевиков в Новой Таволжанке ранения средней тяжести получили три человека, двое из них — дети. По словам губернатора, врачи оценивают состояние одного мальчика как удовлетворительное. Второй мальчик получил осколочное ранение ног, его вскоре отправят в Москву.
Гладков пообещал, что власти окажут всем пострадавшим необходимую помощь.