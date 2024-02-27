Москва, 27 февраля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Причиной сбоя Telegram и ряда других мессенджеров стало проведение проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, заявил 27 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв.

IMAGO/Felix Schlikis/TASS

Проверку проводили, чтобы понять, где находятся «узкие места», которые могут привести к разблокировке недружественных и запрещённых в России платформ и сайтов, отметил депутат.

«Есть ряд сайтов, платформ недружественных, которые будут со временем ограничивать наших пользователей к доступу к этим платформам, в том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории России нелегально. Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать», — сказал Ткачёв в эфире телеканала «Дума ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, сбой в работе Telegram наблюдался 27 февраля в течение часа. После возобновления работы мессенджера в Минцифры заявили, что причина сбоя устанавливается и что в этой работе также участвует Роскомнадзор.

Масштабный технический сбой в работе мессенджера также был зафиксирован 18 февраля. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб превысило тогда 11 тысяч, наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области.