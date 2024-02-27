Москва, 27 февраля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram и ряд других сервисов возобновили свою работу после сбоя. Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба Минцифры России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сбой в работе Telegram наблюдался и в России, и на территории других стран. Сети российских операторов связи работают штатно, при этом было зафиксировано снижение трафика в Telegram и других сервисах, говорится в сообщении.

«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», — отметили в Минцифры.

Причина сбоя устанавливается, в этой работе также участвует Роскомнадзор, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, сбой в работе Telegram наблюдался 27 февраля около часа. Масштабный технический сбой также был зафиксирован 18 февраля.