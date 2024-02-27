Москва, 27 февраля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Прямой конфликт России с НАТО станет возможным, если страны военного блока перейдут некоторые границы, заявил 27 февраля политолог Геворг Мирзаян.

Xander Heinl/Global Look Press

Это может произойти, например, в случае ввода американских войск на Украину или в случае размещения предоставленных ВСУ самолётов на аэродромах стран НАТО в Европе, отметил политолог.

«Прямую военную конфронтацию может спровоцировать, например, полноценный ввод американских войск на Украину или непосредственное включение США в войну другим способом. Например, использование аэродромов Восточной Европы для украинских самолётов, которые будут бомбить российские позиции», — сказал Мирзаян в интервью телеканалу «Царьград».

Война между Россией и НАТО сразу превратится в ядерную, и если она начнётся, то её исход будет зависеть от того, «кто первый ударит», добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны НАТО должны отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам и интересам граждан их стран, сказал Песков.

Руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, Словакии, Польши, Чехии и Швеции, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

Слова Макрона стали следствием «недержания речи», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Макрон не понимает, что говорит, отметила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также она задала риторический вопрос, решил ли президент Франции организовать дивизию для обороны бункера главы киевского режима Владимира Зеленского, воспользовавшись опытом французской дивизии СС «Шарлемань», которая защищала бункер Адольфа Гитлера.