Брюссель, 27 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Евродепутаты большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине объёмом в 50 млрд евро, следует из результатов голосования, которое транслировалось на сайте Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из 615 проголосовавших депутатов 536 членов европарламента выступили за новый фонд, 40 — против, 39 человек воздержались.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры всех 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились предоставить Киеву 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи с рядом жёстких условий. Они также договорились разработать механизм и отчётность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Будапешт после долгих переговоров снял запрет, поскольку ЕС дал гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине. В декабре 2023 года Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву 50 млрд евро. По его словам, нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.

Позднее он уточнял, что может снять вето в случае, если решение о финансировании Украины будет пересматриваться ежегодно. Власти ЕС при этом рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС.

1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле отслеживают всю информацию по экстренному саммиту Евросоюза в Брюсселе. По его словам, США предпринимают попытки переложить финансовое бремя поддержки киевского режима на плечи европейских налогоплательщиков.