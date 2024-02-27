Москва, 27 февраля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Информация о том, что США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, подтверждает диктаторскую сущность Соединённых Штатов. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя угрозы США в адрес турецких компаний за торговлю с Россией.

Известия/Павел Волков

Эти сведения подтверждают, что США являются диктатором, продвигающим свои интересы любыми средствами, которые противоречат как международному праву, так и внутреннему законодательству самих Соединённых Штатов, а также стран, в дела которых они вмешиваются, отметил эксперт.

«Экономические и финансовые интересы турецкого бизнеса, а также людей, которые хотят взаимодействовать с Россией, перевесят любые санкционные решения. Они найдут варианты финансового взаимодействия с российскими компаниями», — высказал мнение Аксаков.

По его словам, несмотря на политическое давление США, процесс взаимодействия сторон будет продолжаться. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настроен достаточно дружелюбно к России, и нет политических препятствий для взаимодействия турецкого бизнеса с российским, уточнил эксперт.

«Даже при наличии препятствий бизнес всё равно находил бы варианты сотрудничества. А в случае закрытия турецкого рынка для России найдутся и другие партнёры», — отметил он.

Аксаков напомнил, что в настоящее время ведётся работа по созданию российско-турецкого банка.

«И эту работу нужно ускорить для того, чтобы снять с повестки дня вопрос давления на действующие банки по открытию и закрытию корреспондентских счетов российских банков в турецких кредитно-финансовых учреждениях», — добавил эксперт.

Он рекомендовал российским предпринимателям диверсифицировать риски и работать с разными странами.

«Российскому бизнесу важно диверсифицировать поставки продукции, разнообразить экономическое сотрудничество, так как концентрация взаимоотношений на одной стране несёт политические риски. Это поможет легче преодолевать санкционное давление», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что представители США «терроризируют» турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения.

С начала 2024 года турецкие банки стали массово отказываться работать с российскими кредитными организациями. Были зафиксированы случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. По данным российских СМИ, ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Сообщалось, что проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Новое постановление имеет очень широкие формулировки. Утверждается, что «иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции».